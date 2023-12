U subotu 02. decembra 2023. godine biće obavljani radovi na rekonstrukciji puta Grliška rеka – Grlištе i zbog toga će doći do obustave saobraćaja u 3 intervala.

Prekid saobraćaja će prema najavama nadležnih trajati u periodu od 10 do 11 sati, od 12 do 13 i od 14 do 15 časova.

„Molimo vozače za strpljenje“, poručuju iz JKP Parkiranje, projektovanje i nadzor Zaječar.