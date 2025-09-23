U slučaju ubistva Danke Ilić jedno veštačenje završeno, čeka se drugo!

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, Nacionalni centar za kriminalističku forenziku je izvršio veštačenje u sklopu dopune istrage protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, osumnjičenih da su 26. marta prošle godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić.

Oni su vršili prostorno vremensku analizu kretanja vozila i osoba sa bližim karakteristikama na video-zapisima na dan vršenja rekonstrukcije 16. juna ove godine i uporedili sa prostorno vremenskom analizom kretanja vozila i osoba zabeleženih na video-zapisima sa lokacije Banjsko Polje i divlja deponija grada Bora na dan 26. marta prošle godine kada je devojčica nestala, rekli su za Tanjug u tom tužilaštvu.

Dodali su da veštačenje Fakulteta tehničkih nauka, Departmana za saobraćaj, iz Novog Sada nije završeno i nije im dostavljeno.

Rekonstrukcija nestanka devojčice je obavljena 16. juna, i njoj su prisustvovali forenzičari, pripadnici MUP-a, majka devojčice, koja je na dan nestanka bila sa njom, i osumnjičeni.

U okviru dopune istrage, koju je naložio Apelacioni sud u Nišu, pored rekonstrukcije ispitana je i I. I, majka devojčice.

Dopunu istrage ranije je naložio Apelacioni sud u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Optužnicom, koja je bila predata sudu, ali i vraćena na dopunu istrage, Srđan Janković i Dejan Dragijević terete se za krivično delo teško ubistvo u saozvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, optužen za krivična dela pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP “Vodovod”, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice nije nikada pronađeno.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

