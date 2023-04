U Pozorištu potpisan protokol o saradnji tri kulturne ustanove

U zaječarskom pozorištu danas je potpisan protokol o saradnji između Ustanove Narodno pozorište – Centar za kulturu “Zoran Radmilović” iz Zaječara , Umetničke škole “Stevan Mokranjac” i Doma kulture “Stevan Mokranjac” iz Negotina. Protokol su potpisali direktori tri Ustanove: Vladimir Đuričić, Ksenija Gocić i Jovanka Stefanović Stanojević.

„Mene posebno raduje što će prvi rezultat našeg novog nivoa saradnje biti opera za decu „Crvenkapa“, koju je napisao Petar Jovanović. Ona će imati premijeru u Negotinu već u četvrtak, 6. Aprila, uz našu tehničku pomoć, a zaječarska premijera ove opere zatvoriće ovogodišnji Pozorišni festival za decu “ZajeČAR”, 23. aprila”, rekao je direktor zaječarskog teatra Vladimir Đuričić.

Direktorka negotinske Umetničke škole Ksenija Gocić je istakla da se opera za decu “Crvenkapa” izvodi povodom obeležavanja 30 godina od osnivanja Srednje muzičke škole i da je ovoj generaciji čast što će odigrati opera koju je napisao profesor Petar Jovanović , koji je predavao prvoj generaciji učenika u kojoj je pored nje bio i njegov sin Stanoje Jovanović:

“Zahvaljujem direktorki Doma kulture što nam je izašla u susret , kao i direktoru zaječarskog pozorišta koji nam je izašao u susret što se tiče tehničke podrške i scene. Na stručnoj pomoći zahvaljujem glumici Nataši Petrović i svim mojim saradnicima, solo pevačima, Magdaleni Antić, Vladici Petković i Ani Pavlić,koje su radile sa tridesetak dece. Predstava će se igrati u Negotinu 6. Aprila od 19.00h i 7. aprila od 20.00h.”

Direktorka negotinskog Doma kulture Jovanka Stefanović Stanojević je naglasila:

“Sa radošću smo se odazvali da budemo mesto proba i dešavanja svega onoga što su nastavnici, profesori umetničke škole zamislili da osvetlaju obraz “Crvenkape” koja je nekada igrana ovde u Zaječaru i imala je veliki uspeh. Pomažemo koliko možemo i nastojaćemo da uvek budemo tu kada je porebno, naravno u granicama naših mogućnosti s obzirom na to da predstavljam jedan polivalentan centar koji svakodnevno ima zahteve da nekome ispuni , kada je sala u pitanju, programe i mogućnosti za saradnju. Mislim da smo u poslednjih nekoliko godina imali dosta uspešnu saradnju sa zaječarskim pozorištem. Mi veoma mnogo računamo na ansambl pozorišta “Zoran Radmilović”. Sada nam je u planu da se najmanje dva puta vidimo na sceni Doma kulture u Negotinu. Kao što su rekli i Vlada i Ksenija ovo je prvi zajednički projekat koji je okupio potpisnike ovog protokola i ja se nadam da ćemo u narednom periodu u umetničkim programima i projektima, manifestacijalnoj kulturi i izdavaštvu imati još svetlije trenutke“.

Potpisivanju protokola o saradnji prisustvovao je i profesor Stanoje Jovanović, dugogodišnji direktor i nastavnik zaječarske muzičke škole, koji od skoro radi u Umetničkoj školi i Negotinu.

„Dugo godina lepo sarađujemo i družimo se. Ništa nije slučajno u životu, uvek ima neki razlog zbog čega se nešto dešava,tako da i pored naše godišnjice jubilejanavršilo se i dvadeset godina od smrti mog oca, 21.aprila će biti dvadeset godina od kada on više nije sa nama. Moj otac je predavao u zaječarskoj i negotinskoj muzičkoj školi. Pored pedagoškog rada bavio se i komponovanjem.

Objavio je opere za decu : ,,Crvenkapa“ ,,Pčelica Dana“ ,,Dete i sreća“ i „Car Trojan“, kao i druga muzička dela.

Zanimljivo je da je biblioteka Srpske Akademije nauke i umetnosti tražila jedan primerak za Biblioteku SANU, dva primerka za Muzikološki institut SANU i tri primeraka za Državnu biblioteku u Berlinu.

Poslednjih godina svog života on je eksperimentisao, ispravljao i popravljao sve te njegove kompozicije, tako da je sve to i štampano. Naravno sve to postoji iu rukopisu. Nadam se da ćemo to u budućnosti i da izvedemo.

Karte za „Crvenkapu“ u Domu kulture u Negotinu nismo prodavali već poklanjali i sve smo za jedan dan podelili a ima 573 mesta, što znači da je interesovanje veliko i da se trud svih nas isplatio,“ rekao je Stanoje Jovanović.