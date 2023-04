U ponedeljak moguća kiša, maksimalna temperatura 18°C

Umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, na visokim planinama i sa snegom, a lokalni kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom očekuju se uglavnom posle podne i uveče. Vetar slab i

umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 4 do 11 °C, a najviša od 13 do 18 °C.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za: 17.04.2023. – PONEDELJAK

Usled očekivanih biometeoroloških prilika oprez se savetuje asmatičarima i osobama sa srčanim obolјenjima. Od meteoropatskih reakcija očekuju se reumatski bolovi, slabija koncentracija i pospanost. U saobraćaju se preporučuje dodatni oprez.