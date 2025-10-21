U ovim zemljama se ukida roming – pozivi će se naplaćivati kao u domaćoj mreži!
U njima bi od tada trebalo da počne primena zajedničkih pravila o ”romingu kao kod kuće” Evropske unije, odnosno da omogući njihovim građanima da širom EU telefoniraju po cenama kao u svojoj matičnoj zemlji.
Isto tako, putovanja korisnika telekom usluga iz EU u Crnu Goru i Albaniju biće povoljnija u smislu telefoniranja i korišćenja mobilnih podataka, jer i tamo moći će da se koriste prednosti besplatnog rominga, kao što je to već godinama slučaj unutar Evropske unije.
Taj potez je deo plana približavanja kandidata Albanije i Crne Gore članstvu u Evropskoj uniji i postepenog smanjenja troškova rominga u toj regiji koje traje već dve godine.
Ovog meseca navedene zemlje su se, zajedno sa Severnom Makedonijom i Moldavijom, pridružile evropskom sistemu za finansijske transakcije SEPA, što će njihovim građanima značajno ubrzati i pojeftiniti međunarodna plaćanja unutar država članica EU, piše SEEbiz.
Osim navedenih, u procesu pregovora oko pridruživanja inicijativi besplatnog rominga su i ostale zemlje Zapadnog Balkana – Srbija, BiH, Severna Makedonija, ali i Ukrajina, za koju je ovog proleća bilo najavljeno da bi već od januara sledeće godine mogla pristupiti jedinstvenom roming tržištu.
Zajecaronline/Bizportal/N.B.
