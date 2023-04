U nedelju umereno do potpuno oblačno

Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab iu meren, ponegde i kratkotrajno i jak istočni i jugoistočni, na severu i severoistočni. Najniža temperatura od 4 do 10 °c, a najviša od 14 do 19 °C.

Biometeorološka prognoza za nedelju 16. april 2023. godine

Očekivana biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Glavobolјa i nesanica su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.