Tužilaštvo o smrti Dalibora Dragijevića u policijskoj stanici! Evo iz kog razloga se do sad nisu oglašavali!

Oglasilo se tužilaštvo

Za telom dvogodišnje devojčice Danke Ilić koja je nestala 26. marta u Banjskom Polju se i dalje traga. Pod sumnjom da imaju veze sa nestankom deteta, uhapšena su dva muškarca, kao i otac i brat jednog od osumnjičenih.

Kao što je poznato brat od osumnjičenog je preminjuo u Policijskoj stanici, a sada je urađen i njegova obdukcija. Nakon prijema obdukcionog zapisnika Instituta za sudsku medicinu Beograd, Više javno tužilaštvo u Zaječaru je podnelo predlog za supstituciju nadležnosti u postupku povodom smrti sada pokojnog Dalibora Dragijevića.

– Ovo je u skladu sa Metodologijom za istragu u slučajevima zlostavljanja, iz kojih razloga se nije oglašavalo u vezi slučaja – kažu u VJT u Zaječaru.

Podsećanja radi, Dalibor je uhapšen pod sumnjom da je bratu Dejanu pomogao da se otarasi tela Danke Ilić. U pritvoru se nalazi i Dejanov i Daliborov otac.

Danka Ilić ubijena je 26. marta ove godine u Banjskom Polju. Za zločin su osumnjičeni Srđan Janković i Dejan Dragijević. Dragijević je do detalja ispričao kako je došlo do ubistva deteta, ali nije želeo da otkrije gde je telo za kojim se i dalje traga. Mnogo svedoka je do sada ispitano, ali se o svemu još uvek samo nagađa.

