Tragedija na moru: Pronađeno telo devojke iz Srbije!

Telo devojke iz Srbije pronađeno je danas u hrvatskim vodama između Prevlake i Cavtata.

Devojka iz Vrnjačke Banje nestala je juče u moru kod Luštiice gde se, kako su preneli podgorički mediji, fotografisala sa prijateljicom.

Prema saznanjima portala Primorski reč je o mlađoj devojci čiji su inicijali M.M..

Ona se utopila kada su je juče oko 15 sati povukli talasi sa stena na kojima je bila sa drugaricom, koja je i prijavila njen nestanak.

Traganje za telom započeto je juče, a nastavljeno jutros.

U jutrošnjoj akciji spašavanja učestvovali su ronioci Regionalnog centra iz Bijele uz podršku ekipa Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja Lukama, plovne jedinice, helikoptera MUP-a. Akcijom traganja i spašavanja rukovodili su službenici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

