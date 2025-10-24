Težak kraj godine: Tri znaka gube novac i mir na poslu!

Koji znak treba da izbegava davanje pozajmica, a kome zvezde poručuju da stegne kaiš i zaboravi na luksuz?

Blizanci

Proći ćete zaista dobro u poslednjem kvartalu 2022. i to će biti samo zahvaljujući vašem trudu! U finansijskom sektoru morate razumno proceniti rizike i ne započeti važan posao bez razmišljanja o bilo čemu. Čuvajte se konflikta i ne prelazite nikome put. Retrogradni Merkur će podstaći Blizance da rade. Važno je ostati objektivan i ne dozvoliti da pohlepa sve pokvari. Ne morate biti najbogatiji da biste bili srećni.

Bik

Oko 12. novembra neko će možda od vas tražiti povišicu. Čak i ako želite da pomognete toj osobi, ne bi trebalo da upadnete u finansijske probleme. U prvim danima decembra vaše finansije će početi da se smanjuju. Ako ćete prijatelju da pozajmite gotovinu, držite oči otvorene. Šanse da ih vratite su male, a čak i ako to učinite, dobićete ih mnogo kasnije. Postavljanje granica i nedeljenje imovine možda je najbolja stvar koju treba da uradite. Na ovaj način nećete trpeti finansijske gubitke tokom retrogradnog Merkura, koji će trajati do 12. januara 2023. godine.

Vaga

Do 29. oktobra vaše finansije neće biti u vrhunskom stanju, ali od 12. novembra primetićete više gotovine u novčaniku. Sve dok se fokusirate na štednju, moći ćete da radite pametnije sledeće godine, ali ne i teže. Investirajte u sebe 22. oktobra i 30. novembra.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!