Tehnički fakultet u Boru: Otvoren treći upisni rok za brucoše 2025/2026

Tehnički fakultet u Boru objavio je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u trećem upisnom roku za školsku 2025/2026. godinu.

Novi studenti mogu se opredeliti za jedan od četiri studijska programa: Rudarsko, Metalurško, Tehnološko inženjerstvo ili Inženjerski menadžment.

Prijava kandidata biće organizovana 1. i 2. oktobra od 8 do 13 časova, nakon prethodne onlajn pretprijave.

Prijemni ispiti zakazani su za 3. oktobar, a istog dana biće objavljena preliminarna rang lista, dok će konačna lista kandidata biti dostupna 7. oktobra.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 4.000 dinara po prijavljenom predmetu.

Upis primljenih kandidata planiran je za 8. i 9. oktobar.

Zajecaronline/rtvbor/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…