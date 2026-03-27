Tamara Vučić na samitu u Stejt departmentu: Osnažimo decu kako bi prepoznala opasnosti u digitalnom svetu

Supruga predsednika Srbije Tamara Vučić izjavila je u Vašingtonu da dobrobit dece u digitalnom okruženju zahteva njihovo obrazovanje i poručila je da je cilj Srbije da osnaži decu, kako kako bi prepoznala opasnosti u digitalnom svetu.

Ona je to rekla u Stejt departmentu na samitu globalne koalicije „Zajedno gradimo budućnost“. Na kome su učestvovali supruge i supruzi predsednika više svetskih država, a koji je otvorila supruga predsednika SAD Melanija Tramp.

„Živimo u dva sveta – digitalnom i stvarnom, oflajn i onlajn – i ne možemo ih ni ignorisati ni zabraniti. Republika Srbija se rukovodi time da je dobrobit u digitalnom okruženju, kao i u stvarnom životu. Put ka ličnom razvoju, koji zahteva obrazovanje, a ne samo ograničenja. Zato, umesto kratkoročnih restriktivnih mera, promovišemo digitalni imunitet“, poručila je Tamara Vučić.

Dodala je da cilj Srbije nije da „izoluje“ decu, već da ih osnaži, kako bi prepoznala opasnosti u digitalnom svetu.

„Srbija je uvela programiranje u sve osnovne škole, kao i predmet ‘Digitalni svet’ od prvog razreda. Osnove razumevanja veštačke inteligencije postale su deo nastavnog programa u osnovnim i srednjim školama. I prema podacima UNESCO, jedna smo od svega 11 zemalja u svetu koje su to uspešno sprovele“, rekla je supruga predsednika Srbije.

Dodala je da je Srbija posebno ponosna na to što je digitalna transformacija u obrazovanju praćena unapređenjem sistema zaštite dece.

„Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu ‘Pametno i bezbedno’ uspostavljen je kao sistem direktne podrške deci, roditeljima i nastavnicima. Ovo je prvi i za sada jedini institucionalni mehanizam u regionu koji se bavi prevencijom i reagovanjem na pretnje po decu u digitalnom okruženju“, kazala je prva dama Srbije.

Ona je podsetila da Srbija predsedava Globalnim partnerstvom za veštačku inteligenciju i poručila da naša zemlja sa ponosom postaje član globalne koalicije „Zajedno gradimo budućnost“.

„Tehnologija nije ni dobra ni loša. Po mom mišljenju, tehnologija je test naše humanosti. Ova koalicija nam daje snagu i okvir, da taj test uspešno položimo. Srbija stoji uz vas u ovoj koaliciji za dobrobit sve naše dece“, zaključila je supruga predsednika Srbije.

Na Samitu u Stejt departmentu, uz Melaniju Tramp, suprugu predsednika SAD Donalda Trampa, govorile su i prve dame Ukrajine Olena Zelenska, Izraela Sara Netanjahu, Litvanije Diana Nausediene, Crne Gore Milena Milatović, Albanije Armanda Begaj, Kenije Rejčel Ruto, Rumunije Mirabela Gradinaru, Gruzije Tamar Bagrationi-Mukhraneli, Dominikanske Republike Rakel Arbahe, Bosne i Hercegovine Mirela Bećirović, Zelenortskih Ostrva Debora Katisa Carvaljo, kao i suprug predsednice Slovenije Aleš Musar.

Uz njih, samitu su prisustvovali i visoki zvaničnici SAD kao što su Majkl Kracios, savetnik za nauku predsednika Donalda Trampa, sekretarka obrazovanja Linda Mahon, zamenik državnog sekretara Kristofer Landao, podsekretar za ekonomska pitanja Jakob Helberg.

Zajecaronline / N.Š.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!