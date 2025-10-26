„SVI SU KRIMINALCI I MAFIJAŠI“ Saša Mirković otvoreno o Veliboru Popoviću, Vladanu Zagrađaninu, ali i o estradnoj mafiji!

Na nedavno održanoj rođenanskoj žurci Tare Matić, ćerke Saše Matića, okupio se kriminalni krem Srbije i regiona. O ovome je govorio i direktor Hype produkcije, Saša Mirković u podkastu Bokija 13.

„Koja je to organizovana banda, koja je sprega, organizovani kriminal?“, upitao je voditelj.

„To su sve one face koje sam na slici stavio“, rekao je Saša.

Boki je navodio imena Aco Pejović, Željko Samardžić, te da su na slici bili i neki menadžeri. Dodao je da ih ne poznaje, dok ih Mirković poznaje.

„Postoji tamo i neki Vladan Zagrađanin. Koji je MUP-ov državni sekretar. Šta će on sa Popovićem u istom tom (društvu)? Šta je Popović? Jel’ njega do juče hapsio Interpol? Dalje. Šta me pitaš za Pejovića? Pejović je išao u zatvor u Sremsku Mitrovicu. I nosio Popoviću telefone dok je ovaj bio u ektradiciji. Svi su izvezani, nemoj da pričamo o tome. Svi su kriminalci i mafijaša. I kriju se iza menadžerstva„, rekao je Mirković. Pogledajte i ceo podkast:



Potom je čelnik Hype-a dodao i kako ne pristaje da bude takav menadžer. Uvek se borio protiv estradnog kriminalnog mulja istinom. A o uspesima njegovih zvezda da ne govorimo.

Podsetimo, sledeći u nizu velikih koncerata održava se u sarajevskoj Skenderiji. Aca Lukas će napraviti spektakl, a pomoći će mu njegovi prijatelji Mira Škorić i Miroslav Ilić.

