“SVI KOJI SU UČESTVOVALI U SUĐENJU SAŠI MIRKOVIĆU SU DOBILI NAGRADE I NAPREDOVALI” Nataša Tošić Sremac ogoljava ovaj MONTIRANI SLUČAJ!

“SVI KOJI SU UČESTVOVALI U SUĐENJU SAŠI MIRKOVIĆU SU DOBILI NAGRADE I NAPREDOVALI” Nataša Tošić Sremac ogoljava ovaj slučaj!

Nataša Tošić Sremac gostovala je u poslednjem izdanju emisije “Pretres” i privukla pažnju svojim izjavama o direktoru Hype produkcije, Saši Mirkoviću.

Opisala je kako je tekao montirani proces od pre nekoliko godina, tokom kojeg je bilo niza nepravilnosti, prema njenim rečima.

“Po mojoj žalbi, na sednici veća, u Višem sudu u Zaječaru, nije vođen ni zapisnik gde je održana sednica veća. Nije bio prisutan zapisničar, samo troje sudija. Presuda je potvrđena. Ali su svi koji su učestvovali u tome dobili nagrade. Napredovali su”, rekla je Nataša.

“U kom smislu napredovali?”, upitao je voditelj.

“Položajnom. Predsednik Osnovnog, to je bio u trenutku kada sude gospodina Mirkovića, a sada je predsednik Višeg suda. Predsednica Veća koja je potvrdila takvu odluku bila je takođe predsednica Višeg suda. Svi su napredovali za ono što su odradili”, pojasnila je advokatica.

“SVI KOJI SU UČESTVOVALI U SUĐENJU SAŠI MIRKOVIĆU SU DOBILI NAGRADE I NAPREDOVALI” Nataša Tošić Sremac ogoljava ovaj slučaj!

Spomenula je i trenutak kada je Mirkoviću bilo loše i kada se nalazio u bolnici, pa je spomenula u sudiju koja nije znala gde se on nalazio u Beogradu.

“To je splet tužioca, sudija, odnosno te sudije koja nije znala gde se on nalazi, tužioca, kao i gradonačelnika. Ja stojim iza toga. Materijalnih dokaza, iskaza svedoka nije bilo. Nijednog koji je teretio, odnosno išao na teret gospodinu Mirkoviću. Nije mogao biti čak ni aktivno legitimisano lice tokom izvršenja tog krivičnog dela. Neću upotrebljavati stručne termine, da svima bude jasno. On nikada nije smeo da bude optužen jer nije bio na poziciji koja je odgovorna za tako nešto”, zaključila je Sremac.

Celu emisiju u kojoj je gostovala pogledajte u nastavku:



Zajecaronline V.M.