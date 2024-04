Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obratila se na konferenciji za medije. Ana Brnabić je na početku obraćanja rekla da je nakon 17 dana razgovora sa svim poslaničkim grupama, i iscrpljivanja svih mogućnosti razgovora, donela odluku da prihvati zahtev opozicije grupisane oko Srbije protiv nasilja.

– Donela sam odluku u konsultacijama sa predsednikom Srbije. To znači da ćemo sve izbore raspisati zajedno sa beogradskim izborima, i biće održani 2. juna. To će zahtevati izmene i dopune zakona. Očekujem da te predloge potpiše najveći broj poslanika do sada, da sa tim predlogom idemo zajedno i pokažemo jedinstvo – rekla je ona.

Konsultacije sa predsednikom

Ana Brnabić je dodala da se nada da će u subotu biti usvojene ove izmene zakona, i da će u nedelju biti raspisani izbori.

– U konsultacijama sa predsednikom Vučićem, bilo je potpuno jasno iz njegovih reči da je u ovom trenutku za zemlju najvažnija stabilnost. Razgovori su bili lekoviti, i hvala svima koji su učestvovali u njima – istakla je predsednica Skupštine. Ona je rekla i da će biti i mnogo onih koji će likovati i tvrditi da su pobedili, i rekla je da je ovo pobeda svih onih koji su pokazali ozbiljnost.

– To će nam omogućiti da se bavimo stvarima koje su od nacionalnog interesa. Ja želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u razgovorima. Na momente su bili teški, ali pokazali smo ozbiljnost i da možemo da radimo zajedno. Ja sada očekujem najveću moguću podršku poslanika vlasti i opozicije da zajedno podnesemo izmene i dopune zakona, i da glasamo o tome – rekla je Brnabićka.

Ona je rekla da ovo nije dobar presedan, i dodala da je u ovom trenutku situacija u kojoj se nalazi naša zemlja izuzetno teška.

– Pritisci su raznovrsni, kontinuirani, i dolaze sa raznih strana. Nama treba što veća stabilnost i unutrašnje jedinstvo, politička kohezija. Treba svi da prekinemo da se delimo, i da predstavimo ujedinjeni front koji se bori za nacionalne interese. Vreme i energiju za nacionalna pitanja dobijamo na ovaj način – istakla je predsednica Skupštine. Ana Brnabić kaže da je dobro da se na kraju dijaloga postigne rezultat.

– 17 dana sam se trudila da pričamo o različitim opcijama. Ja ne mislim da je ovo najbolja opcija, mislim da je mnogo bolja opcija bila ona koju smo mi predložili. Da Beograd bude kada mu je vreme, a da svi ostali izbori budu u drugom dogovorenom terminu. Ali nije postojala volja da se to uopšte razmatra. Davala sam sve od sebe, imali smo rok do 18. aprila – podseća ona.

O prebivalištu

Predsednica Skupštine je na pitanje šta će biti sa ljudima koji su menjali prebivalište u poslednjih 6 do 12 meseci rekla sledeće:

– To je jedan od zakona o kome treba da razgovara radno telo. Da li će stići za beogradske izbore, zavisi od radnog tela. Da li ćemo menjati taj zakon, da. Samo treba da se postigne dogovor. Birački spisak će biti otvoren i transparentan, komisija će raditi do tada – dodala je ona.

