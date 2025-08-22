SVE O SUPERĆELIJSKOJ OLUJI KOJA STIŽE U SRBIJU!

Od kako je krenula najava da za vikend stiže oluja, kiša i grmljavina, ljude je uhvatila panika, jer očigledno da ovaj vikend neće moći da provedu u prirodu ili na nekom gradskom bazenu. Međutim najnovija vest zabrinjava. A kako najavljuuje Republički hidrometeorološki zavod na snazi je hitno upozorenje zbog jakih pljuskova, grmljavine, olujnog vetra i grada koji prete više delova zemlje.

Najugroženiji u naredna dva sata su:

Moravički okrug Raški okrug Šumadijski okrug delovi zapadne Srbije

SVE O SUPERĆELIJSKOJ OLUJI KOJA STIŽE U SRBIJU!

– Jaki grmljavinski sistemi sa pljuskovima, olujnim vetrom i gradom stižu u naredna dva sata – upozorava RHMZ.

Specijalizovani portal Hailz Srbija objavio je da se u centralnoj i južnoj Srbiji očekuje razvoj jednog do dva izrazito jaka nevremena.

Najkritičnija područja:

Rasinski okrug Nišavski okrug Toplički okrug severni deo Jablaničkog okruga Zaječarski okrug Pirotski okrug

– Superćelijske oluje imaju potencijal da proizvedu grad veličine loptice za golf – i do 5 cm u prečniku – upozoravaju meteorolozi. Prvi oblak već je stigao u zonu Kuršumlije i Kopaonika.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…