SVE JE SPREMNO ZA MEMORIJALNI FUDBALSKI TURNIR „Radomir Antić“ : Zlatibor i Užice za vikend u znaku sporta!

Peti Memorijalni turnir „Radomir Antić“ biće održan 20. i 21. septembra na Zlatiboru i u Užicu uz učešće osam ekipa, dečaka rođenih 2013. godine.

Na turniru će učestvovati Real Oviedo (Španija), Partizan (Beograd), Sloboda (Užice), Vojvodina (Novi Sad), Crvena zvezda (Beograd), Pelister (Severna Makedonija), Borac (Banjaluka) i Tampa Brašov (Rumunija).

Kvalifikacioni mečevi na programu su u subotu na terenima Turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor, dok će se polufinalne i finalna utakmica odigrati u nedelju na stadionu „Radomir Antić“ u Užicu.

Pokrovitelji turnira su Grad Užice i Opština Čajetina, dok su organizatori Turističko-rekreativni kompleks Zlatibor, Sportski savez Čajetina i Sportski savez Užice.

