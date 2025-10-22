Sutra toplo i vetrovito! Od ovog datuma zahlađenje

U Srbiji će sutra biti toplo i veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i olujne udare, a tokom dana biće pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura će se kretati od pet do 13 stepeni, a najviša dnevna od 20 na istoku do 26 stepeni na zapadu Srbije.

Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni.

Sutra u Zaječaru sunčano. Duvaće slab, vetar. Minimalna temperatura 11° C, maksimalna dnevna 22° C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 30. oktobra, očekuje se postepeno svežije vreme uz čestu pojavu kiše i pljuskova, a lokalno se očekuje i veća količina padavina.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

