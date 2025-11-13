Sutra nas očekuje hladno jutro, ponegde i slab mraz!

Sutra ujutru u Srbiji se očekuje hladno vreme, na jugu i istoku i sa slabim mrazem, a u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka sa maglom ili niskom oblačnošću, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće pretežno sunčano, osim u nižim predelima gde će se magla ili niska oblačnost zadržati i pre podne.

Pre podne duvaće slab vetar, posle podne i umeren jugoistočni.

Najniža temperatura biće od minus 2 do 6 stepeni, a najviša od 14 do 18, u mestima sa dužim zadržavanjem magle očekuje se hladnije vreme s temepraturom od 9 do 12 stepeni.

U Zaječaru sutra sunčano. Duvaće slab, vetar. Minimalna temperatura 5° C, maksimalna dnevna 16° C.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.