SUTRA JE DAN “D” O KOME SVI PRIČAJU! Da li će Kosta Kecmanović otkriti najveću tajnu svoje porodice?!

Izjave Koste Kecmanovića (14), osumnjičenog za masakr u “Ribnikaru”, izazvale su značajnu reakciju javnosti nakon njegovog svedočenja u Specijalnom sudu. Međutim, mnogi stručnjaci se pitaju da li će sutra na saslušanju otkriti najveću tajnu porodice Kecmanović, to jest sve ono što se dešavalo u četiri zida.

Tokom svog prvog iskaza dečak je preneo svu krivicu za počinjeni zločin na roditelje Miljanu i Vladimira Kecmanovića.

Časlav Ristić, forenzičar i bivši pripadnik MUP Srbije, istakao je da ovakvo prebacivanje krivice može ukazivati na različite emocionalne i psihološke aspekte koje Kosta Kecmanović prolazi. On je naglasio da je važno da stručnjaci analiziraju motivaciju za ovakve izjave, ali i da se ozbiljno pristupi daljoj istrazi.

– Ono što je jasno jeste da on nema empatiju. A sada je, sudeći prema njegovim izjavama, nestala i prema roditeljima, ako je uopšte i imao prema njima. Dakle, on je izjavio da je majka vršila ogroman pritisak na njega da u svemu bude najbolji. Što ga je nerviralo, a da počini zločin svakako nije mogao da nije imao očeve pištolje. Sada smo uspeli da saznamo jedan deo istine, zapravo, izneo je celu istinu. Ono što nikad nećemo saznati jeste šta je njemu u tom trenutku bilo u glavi, koji je pravi motiv – rekao je on za medije.

Navodi da je ogroman pomak u istrazi ovog slučaja to što je Kosta Kecmanović pristao da priča.

– On je privilegovan svedok, mogao je da odbije da svedoči, ali to što je pristao to da uradi je veliki pomak. On sad ne traži pažnju, na početku, dok mu nije bilo jasno šta je uradio, tada je bio željan pažnje. Sada mislim da je tim stručnjaka koji radi s njim uspeo donekle da dopru do nekog dela njegovog uma. Da možda negde zagrebu savest. Ono što je sigurno jeste da dečaka nikada neće uspeti “kompletno da otvore”.

Naravno svi čekaju sutrašnji dan kada bi Kosta trebalo da se po drugi put pojavi pred sudom.

