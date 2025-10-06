Sutra će u Zlotu biti održana druga po redu Plašintijada!

Sutra, 7. oktobra, u Zlotu će biti održana druga po redu Plašintijada, takmičenje u pripremanju tradicionalnih vlaških palačinki – plašinti, jela koje zauzima posebno mesto u kulturnom i gastronomskom nasleđu vlaške zajednice.

Manifestacija ima za cilj očuvanje tradicije, promociju vlaških kulinarskih običaja i predstavljanje turističkih lepota ovog kraja.

Istog dana biće obeležen i Dan oslobođenja Zlota, uz bogat i raznovrstan program koji obuhvata sportska takmičenja, polaganje cveća, dečiju likovnu koloniju, svečanu akademiju povodom Dana škole „Petar Radovanović“, kao i nastupe kulturno-umetničkih društava.

Plašintijada počinje u 10 časova, a organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvom uveličaju događaj koji spaja kulinarstvo, kulturu i tradiciju Zlota.

Zajecaronline/fb/Grad Bor/N.B.

