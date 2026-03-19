Sudska odluka: Produžen pritvor osumnjičenima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić

Viši sud u Zaječaru produžio je za još 30 dana pritvor Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, osumnjičenima da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić.

Pritvor im je produžen za još 30 dana rešenjem od 9. marta, rečeno je za Tanjug u tom sudu.

Optužnica protiv Srđana Jankovića, Dejana Dragijevića i njegovog oca Radoslava Dragijevića je predata Višem sudu u Negotinu na potvrđivanje.

Iz tog suda je ranije navedeno da su stigla tri odgovora na optužnicu, kao i da sud sada treba da donese odluku o optužnici.

Optužnicom, koja je podignuta nakon dopune istrage, Dragijević i Janković su optuženi za krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok je Radoslav Dragijević optužen za krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugi put naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP “Vodovod”, gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili.

Telo devojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

