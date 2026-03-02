STIŽE NOVAC: Sutra počinje isplata februarskih penzija

– Isplata februarskih penzija, prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), počeće sutra, 3. marta, i to za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti koji penzije primaju preko tekućih računa.

Kako je navedeno, dan kasnije, 4. marta, počeće isplata za samostalce koji primanja dobijaju na kućne adrese i na šalterima pošta.

U četvrtak, 5. marta, primanja će dobiti vojni i poljoprivredni penzioneri, bez obzira na to da li penzije dobijaju preko tekućih računa, ili ih podižu na poštanskim šalterima, ili im poštari novac donose na kućne adrese.

Korisnici iz kategorije zaposlenih poslednji će dobiti penzije, pa će onima koji ih dobijaju na kućne adrese ili na poštanskim šalterima novac početi da pristiže u ponedeljak 9. marta, dok će onima koji ih dobijaju preko tekućih računa to biti 10. marta.

Prema podacima PIO fonda, prosečan iznos penzije za januar 2026. iznosio je 56.843 dinara.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

