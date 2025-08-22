Srednjoškolcima uskoro dozvoljena upotreba AI na ispitima!

Jedan broj učenika danskih srednjih škola moći će da od naredne godine koristi veštačku inteligenciju za vreme usmenog dela završnog ispita iz engleskog jezika, saopštilo je danas dansko ministarstvo obrazovanja.

Učenici će tokom ispita moći da koriste AI u pripremoj fazi usmenog dela, a kada izvuku temu, imaće jedan sat da se pripreme i moći će da koriste sve alate AI, što do sada nije bilo dozvoljeno.

Potom će morati da na zadatu temu usmeno izlažu pred ispitivačem.

Danska, koja je od 2008. dozvolila regulisanu upotrebu interneta tokom ispita, nastoji da ohrabri digitalni razvoj kroz učenje.

“Mi pokrećemo ove eksperimente kako bismo pronašli pravi balans”, izjavio je ministar obrazovanja, Matijas Tesfaje, preneo je Figaro.

On je dodao da kada se učenici razvijaju i u digitalnom i u analognom svetu, pripremaju se na najbolji način za realnost koja ih čeka posle školovanja.

Upotreba AI tokom ispita iz engleskog jezika biće omogućena srednjim školama koje se dobrovoljno prijave za taj korak.

tanjug

