Srbija Ziđin Koper otvorila vrata bivšim radnicima RTB-a Bor

D obrodošlicu u grad bakra, zlata, vrednih i časnih ljudi, poželeo je zamenik generalnog direktora za društveno odgovorno poslovanje Džang Jičeng.

Četrdesetak penzionera imalo je priliku da vidi kako sada izgledaju površinski kop Veliki Krivelj i tamošnja nova flotacija, a razgledali su i robotizovane pogone anodne i elektrolitičke rafinacije , kao i postrojenje za odsumporavanje i baštu ruža.

Kompanija Srbija Ziđin Koper otvorila je vrata svojih modernizovanih rudarskih i metalurških postrojenja za nekadašnje radnike RTB-a Bor i upriličila za njih posetu najvećem rudniku, pratećem pogonu za pripremu mineralnih sirovina, topionici i elektrolizi.

Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor/ N.B.

