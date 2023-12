Srbija protiv nasilja: Vučić na građane poslao specijalne jedinice koje su primenile brutalnu silu

Režim Aleksandra Vučića je još jednom pokazao svoje pravo – nasilničko lice, saopštila je lista „Srbija protiv nasilja“.

Kako navode u saopštenju, oni nisu dozvolili gradskim odbornicima i narodnim poslanicima da uđu u Skupštinu grada, poslali su svoje huligane da prave incidente, da bi na kraju Vučić na građane koji se bune zbog pokradenih izbora poslao specijalne jedinice koje su primenile brutalnu silu.

„O tome svedoče mnogobrojni snimci, kao i činjenica da su jednog od demonstranata krvnički pretukli i polomili mu nogu, šutirajući ga dok je ležao na zemlji. Napadnut je od strane policije i Radomir Lazović, koopredsednik Zeleno-levog fronta i to po okončanju protesta“, ističe se u saopštenju.

Osuđujemo nasilje koje je režim primenio da bi rasturio demonstracije građana koji samo traže poništavanje izbora, kao i pokušaj predstavljanja mirnih protesta nasilničkim, saopštili su.

„Posebno osuđujemo hapšenje velikog broja protestanata koji nisu dali nikakvog povoda za to. Njima ćemo obezbediti pravnu zaštitu. Najoštrije osuđujemo laži koje je u više javnih obraćanja večeras izgovorio Aleksandar Vučić. Građanima obećavamo da, bez obzira na cenu, nećemo odustati od borbe za poništavanje izbora i normalnu i pristojnu Srbiju koju svi želimo. Nikada nećemo prihvatiti krađu koja je organizovano sprovedena na izborima 17. decembra. To nije pitanje toga koja će stranka biti vlast, to je pitanje opstanka Srbije“, navode iz liste „Srbija protiv nasilja“.

