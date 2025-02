“SRBIJA JE KLJUČ STABILIZACIJE ZAPADNOG BALKANA” Vučić i Orban nakon odlikovanja u Budimpešti “Moramo da se držimo zajedno!”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u jednodnevnoj poseti Budimpešti

Predsednik Mađarske Tamaš Šujok na svečanoj ceremoniji predsedniku Vučiću uručio je Veliki krst Ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom.

Konferencija za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Viktora Orbana

– Za mene je velika čast i privilegija ovo današnje odlikovanje, što govori dosta o srpsko-mađarskom prijateljstvu. Toga ne bi bilo da nije bilo premijera Orbana, on je postavio kamen temeljac, a mi smo samo pomagali. I važno je istaći ulogu i predsednika Nikolića i predsednika Pastora, u ime srpskog naroda zahvalan sam Orbanu na tome.

-To nije stvar vlasti, već je stvar koja će trajati i rekao sam premijeru da on danas, jednako koliko ga vole Mađari u Subotici, Bečeju i bilo gde, još više ga vole i poštuju i Srbi u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu… To je pre svega zbog njegove vizije, imao je hrabrosti da govori o onome što misli, i mnogo sam straha video kod onih koji nisu imali ni upola hrabrosti da premišljaju i razmišljaju kao Viktor – izjavio je Vučić.

Dodao je da ga je uvek pažljivo slušao i da je od njega ima puno da nauči, što je rezultat prijateljskih i bratskih odnosa.

– Pokazali smo se kao dobri saveznici i u ekonomiju i normalno smo se ponašali i bili pouzdani, ali je Mađarska nama pomogla i skladištima gasa, i pitanje bi bilo da li bismo imali gasa da nam nisu pomogli. Mađarska nam je i tako pomagala.

-Naša razmena je pre 12 godina bila oko milijardu. Danas je preko 3 milijarde, i verujem da ćemo u narednim periodu moći zajednički da privlačimo investitore sa svih kontinenata.

-Na kraju želim da mu odam priznanje zbog toga što je bio lojalan prijatelj i Donaldu Trampu, kada su svi od njega pravili strašilo – dodao je.

Vučić je istakao da je Orban verovao u drugačiju viziju sveta i da danas ima pravo da ukaže svima na ono što je govorio, a da to ne radi na arogantan način.

– Mi verujemo u istinski mir između Rusije i Ukrajine, što bi za nas mnogo značilo, ali hoću da se zahvalim Viktoru što se bavi Zapadnim Balkanom. U svakom slučaju želim da se zahvalim Mađarskoj na velikoj časti i Orbanu na poštovanju. A on će sa moje strane imati i odnos koji je mnogo više od poštovanja, koji se tiče i mojih emocija i emocija moje porodice, jer je Viktor kad god je bilo teško… Uvek sam mogao da računam na čašicu rakije i čašicu razgovora.

Istakao je da će Orban uvek i u njemu i u Srbiji imati prijatelja.

Obraćanje Viktora Orbana

Viktor Orban govorio je o zajedničkom planu izgradnje naftovoda koji će biti na korist obeju zemalja.

– Radimo na tome da udvostručimo volumen razmene električne energije između dve zemlje – dodao je on.

– Pored svih teškoća mi smo uspeli da postigneo značajne rezultate. Sada se i svetska politika promenila, pa sada imamo vetar u leđa – istakao je Orban i dodao da je Srbija jedna izrazito uspešna zemlja, te pohvalio veliki ekonomski rast koji Mađarska pokušava da dostigne u prijateljskom takmičenju.

– Mi Srbiju posmatramo kao jednu od najuspešnijih zemalja u Evropi – ističe Orban i pohvaljuje što se Srbija uspešno oduprla pokušajima da se uvuče u rat “za koji se nadamo da će se uskoro završiti”

Obraćanje medijima predsednika Srbije

Veoma sam ponosan na ovo odlikovanje – istakao je predsednik.

Ističe da se nada da će odnosi Srbije i Mađarske pokazati ogromnu otpornost u budućnosti. Imamo važne razgovore, gotovo trosatne ovde u Budimpešti – navodi on.

Predsednik se potom dotakao geopolitičkih odnosa u svetu i Evropu.

– Nadam se da će biti dovoljno mudrosti u regionu, pogotovo u BiH, da se ne ugroze odnosi u svetu. Sutra ću u Beogradu imati sastanke o NIS-u, zahvalan sam Sergeju Lavrovu što je danas zvanično objavio da će ruska država učestvovati na Ekspo-u, beskrajno im hvala na tome!

Hvala mu i na kritikovanju obojene revolucije. Potvrda za Ekspo je stigla od mnogih država, sve najmoćnije zemlje sveta i Ekspo će biti održan, kao što smo izgradili i puteve i Prokop i Beograd na vodi, uprkos svim njihovim naporima da se sve to spreči – dodao je.

Vučić se dotakao i hapšenja do kog je došlo usled pretnji njemu i Ani Brnabić.

– On je neki fini, bogat čovek, teško živi u Vučićevoj diktaturi, video sam slike, on je neki narkoman, a putuje svuda po svetu. To je ta gospoda što teško žive u ovoj državi. A da dođu na vlast, mogu samo preko pobede na izborima.

Obraćanje Vučića

– Veoma sam uzbuđen, srećan ponosan što sam primio Orden, to za mene znali više od bilo koje izgovorene reči. Kao čovek sam više nego ičemu i ikome odan svojoj Srbiji i svom narodu, ali sam poštovao, cenio i zavoleo mađarski narod, moje prijatelje i danas iskreno volim ovu državu. Uradili smo mnogo na pomirenju Srba i Mađara, ali nikada nije dovoljno. Otpornost koja će nam biti potrebna u budućnosti da pokažemo da su naši odnosi utemeljeni, ali i iskreno prijateljstvo između naših naroda.Srbi su vam iskreno i veoma zavoleli.

– Meni je sve ovo bilo olakšano jer sam za prijatelja imao mađarskog prijatelja Viktora Orbana. Kad god je Srbiji i meni lično bilo teško, uvek smo prijateljsku ruku pronalazili ovde u Budimpešti. Istovremeno verujem da smo uvek pružali ruku prijateljstva bez obzira na to što smo manji, slabiji, i nismo deo EU. Čini mi se da smo vernost i lojalnost na svaki način dokazali.

– Ovaj orden prihvatam kao ličnu čast, ali i u ime svih građana Srbije koji vole i cene Mađarsku i sa sigurnošću mogu da kažem da računaju na zajedničku budućnost sa našim zajedničkim prijateljima. Hvala vam za ovaj današnji čin. Meni će ovo ostati urezano kao jedan od najlepših dana u našem životu. Hvala vam i neka večno živi prijateljstvo Srbije i Mađarske.

Šujok Vučiću uručio Veliki krst Ordena za zasluge

Predsednik Mađarske potom je Vučiću uručio Veliki krst Ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom.

Obraćanje Tamaša Šujoka

– Stekli smo mnogo iskustva jedni o drugima, imali smo i mnogo vremena za to. Često smo upali u grešku koja se nažalost susednim narodima dešava, da smo svoju energiju i prilike koristili jedni protiv drugih, umesto da smo ih koristili da bismo jedni druge gradili. Oni koji misle unapred, mudri, privrženi pomirenju, koji veruju u zajednički rad, danas su ih nadjačali. Danas živimo u istorijskim vremenima, a ona idu nama u prilog, Srbima i Mađarima. U istorijskom pomirenju Aleksandar Vučić je odigrao istorijsku ulogu – rekao je Tamaš Šujok.

Govoreći o predsedniku Vučiću mađarski lider rekao je:

– On je taj koji je kao promišljen vođa krenuo putem mađarsko-srpske saradnje. Prepoznao je zajedničku brigu, odnos dve zemlje pretvorio je u čvrst savez. On zbližava dve zemlje, dve nacionalne zajednice, skoro u svakoj oblasti. Njegovo predsedavanje je obeleženo epohom u kojoj je srpsko-mađarska saradnja postala deo svakodnevne realnosti – rekao je pa dodao:

– Umnogome možemo da zahvalimo Aleksandru Vučiću za saradnju Mađara i Srba. Zalužio je poštovanje Mađara jer je poštovao manjinsku zajednicu u Srbiji, zbog čega je njihov položaj danas uzoran i urođen. Ako budemo istrajni, možemo da narednim mađarskim i srpskim pokolenjima ostavimo viziju kakvu mi nismo imali. Njegovo predsedavanje je obeleženo epohom u kojoj je srpsko-mađarska saradnja postala deo svakodnevne realnosti – rekao je mađarski lider, govoreći o predsedniku Vučiću.

– Investicije, ekonomska saradnja, razvoj na polju energetike, sve to može da stvori konkretne rezultate koje danas još možda ne možemo ni da zamislimo, ali kako sam upoznao predsednka Vučića, on je vrlo postojan i spreman za saradnje – rekao je.

Istakao je da su potrebni dobri prijatelji i saveznici, kada našem regionu prete mnogi izazovi.

– Mi Mađari koji se zalažemo za Mađarske interese, možemo samo da cenimo partnere koji se zalažu da štite interee svog naroda. Hrabrost i mudrost su vrline koje polako nestaju sa Evropske političke scene, što je posebno zabrinjavajuće u svetlu ratnih sukoba. Potrebni su dobri prijatelji, dobri saveznici, kada nam prete izazovi koji uništavaju naše porodice i zajednice – rekao je.

Ovo odlikovanje koje dodeljujem Aleksandru Vučiću je simbol prijateljstva dva naroda i našeg čvrstog savezništva, istakao je predsednik Mađarske.

Počela svečana ceremonija

Na početku ceremonije u izvođenju mađarskog Vojnog orkestra intonirane su himne Mađarske i Srbije.

Planiran je susret predsednika Srbije sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom, nakon čega će biti održana zajednička konferencija za medije.

Predsednik Mađarske je Veliki krst Ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom Vučiću dodelio u avgustu prošle godine, na predlog mađarskog premijera Viktora Orbana.

U obrazloženju je navedeno da je odlikovanje Vučiću dodeljeno jer je odigrao značajnu ulogu u produbljivanju odnosa Mađarske i Srbije, za posvećenost razvoju ekonomskih, energetskih i bezbednosno-političkih strateških saradnji, kao i za velike zasluge u istorijskom pomirenju mađarskog i srpskog naroda.

zajecaronline.com/Alo/M.A/N.A