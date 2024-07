SRBIJA ĆE GORETI I U AVGUSTU, OGLASIO SE RHMZ! Vreli talas se vraća, loše vesti za naredni mesec!

Srbija će goreti i u avgustu, oglasio se RHMZ!

Posle tropskih vrućina dugo očekivano rashlađenje konačno je stiglo i u Srbiju. Ali, prema prognozama RHMZ-a, još nismo završili sa letnjim vrućinama, koje se vraćaju već od avgusta.

Vreli toplotni talas koji je pogodio Srbiju u julu obeležiće i avgust. Sudeći sezonskoj vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) pred nama je još jedan topao i suvlji letnji period.

U odnosu na juli, za koji je najavljena srednja maksimalna temperatura vazduha iznad višegodišnjeg proseka za 1 do 2 stepena u odnosu na višegodišnji prosek, temperatura vazduha će u avgustu biti viša i do 2,5 stepena od prosečne temperature, a istovremeno se očekuje deficit padavina.

– Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 1,5 do 2,5 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 19,8 stepeni Celzijusa – navode u RHMZ.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima višim za 1,5 do 2,5 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 32,1 stepen Celzijusa.

Padavine u avgustu ispod proseka

– Mesečna suma padavina tokom avgusta biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 10 mm do 20 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini avgustovska suma padavina iznosiće oko 32 mm – objavljeno je u sezonskoj vremenskoj prognozi.

Kao i tokom jula, za koji je Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u RHMZ rekao da će imati manjak padavina, procena meteorologa je da će avgust, čak i septembar, u celoj Srbiji biti suvlji od višegodišnjeg proseka.

Vremenska prognoza za kraj jula i početak avgusta

Početak prve sedmice u avgustu donosi odstupanje srednje sedmodnevne minimalne i maksimalne temperature vazduha u Timočkoj Krajini iznad višegodišnjeg proseka. Od 29. jula do 4. avgusta minimalna temperatura u nižim predelima Srbije biće od 16 do 21 stepen. Na nadmorskim visinama od 1.000 do 1.600 metara biće od 9 do 16 stepeni Celzijusa.

Maksimalna dnevna temperatura će biti od 29 do 34 stepeni, a na jugu Srbije do 36 stepeni Celzijusa. Na višim planinama, između 1.000 i 1.600 metara nadmorske visine maksimum će biti od 18 do 28 stepeni Celzijusa.

U istom periodu, odstupanje sedmodnevne količine padavina u Vojvodini i Mačvi biće ispod višegodišnjeg proseka, dok će u većem delu Srbije biti u granicama proseka.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.