SPEKTAKL LEGENDI! Lukas, Mira i Miroslav će zapevati u SARAJEVSKOJ SKENDERIJI – evo kada!

Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić nastupiće 1. novembra 2025. godine u sarajevskoj Skenderiji! KARTE PRONAĐITE KLIKOM NA OVAJ LINK.

Ova zvučna imena svakako obećavaju njihovoj publici da će ih maksimalno razgaliti glasovima i emocijom koju dokazano poseduju.

Spektakl legendi!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju!

Aca Lukas poznat je po odličnom stimungu i, naravno, po najluđoj žurki na Balkanu! Samo u avgustu mesecu je imao čak 22 nastupa, a mestima na kojima je nastupao bila su dupke puna.

Miroslav Ilić niže uspehe decenijama i jedan je od najpoštovanijih pevača, koga i Saraljije obožavaju. Nema sumnje da će se uglas pevati i „Luckasta si ti“, „Polomiću čase od kristala“ i ostale pesme ovog slavuja iz Mrčajevaca.

Mira Škorić je u proteklom periodu objavila pesme „Krik“, „Trag na jastuku“ i „Branim se“, koje je publika zavolela. Ona je, svakako, poznata po brojnim evergrinovima, poput „Manastirska vrata“,“Otkači“, „Ne daj me majko“ i drugim hitovima.

Zajecaronline/Hypetv.rs/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!