SPEKTAKL KOJI ĆE SE PAMTITI! Aca Lukas za prvi maj na crnogorskom primorju – Budva neka se PRIPREMI

SPEKTAKL KOJI ĆE SE PAMTITI!
Najveća muzička zvezda, Aca Lukas, za ovogodišnji Prvi maj sprema pravi muzički spektakl na crnogorskom primorju!
Popularni pevač nastupiće u prestižnom Omnia Night Clubu u Budvi, gde se očekuje noć za pamćenje ispunjena hitovima, vrhunskom energijom i atmosferom kakvu samo Lukas ume da napravi.
Publika će imati priliku da uživa u njegovim najvećim hitovima, ali i u posebnom repertoaru koji je pripremio upravo za ovu prazničnu priliku.
Njegovi nastupi već godinama važe za jedne od najposećenijih i najtraženijih u regionu, a interesovanje za ovaj događaj već sada je ogromno.
Budva će za Prvi maj biti epicentar zabave, a Omnia Night Club mesto gde će se tražiti karta više. Svi ljubitelji dobre muzike imaće priliku da zajedno sa Lukasom obeleže praznik rada u ritmu najvećih hitova i vrhunske zabave koja će se dugo prepričavati.
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
