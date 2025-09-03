SOČNI MAFINI SA ĐUMBIROM

Potrebno je:

12 šljiva

2 kašičice sitno rendanog đumbira

380 g brašna

350 ml jogurta

150 ml ulja

90 g šećera

3 jaja

1 prašak za pecivo

1/2 kašičice soli

1 vanilin šećer

Priprema:

Šljive operite, izvadite koštice i iseckajte na kockice. U činiju stavite brašno, oba šećera, prašak za pecivo, so i đumbir i izmešajte. U drugoj činiji umutite jaja, dodajte jogurt, ulje i sjedinite. Sipajte u smesu od praškastih sastojaka i izmešajte varjačom. Dodaj šljive, promešajte i sipajte u kalup za mafine. Pecite u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 20-30 minuta, u zavisnosti od rerne. Čačkalicom proverite da li su mafini pečeni.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

