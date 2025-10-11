SNEG I LED STIŽU! Temperatura u Srbiji pada i do -20°C!

„Zima neće biti u potpunosti kao nekadašnje, ali oscilacije koje vidim na satelitskim snimcima nisu iste kao prošle godine. Pojavila se zapadno-sibirska oscilacija u blizini severno-atlantske, i to me navodi da verujem da ćemo imati više snega nego prethodne zime. Ipak, moram biti oprezan, jer je teško precizno predvideti, ali sam siguran da će poslednja dekada novembra i period od 15. decembra do Nove godine biti značajno hladniji od prošlogodišnjih“, objašnjava profesor Valjarević.

On dodaje da se veće snežne padavine očekuju nakon 15. januara, dok se u nižim predelima sa manje od 1.000 metara nadmorske visine očekuje manji sloj snega. Na planinama, nakon 20. novembra, moguće je više od 20 centimetara snežnog pokrivača.

„Sve zavisi od toga da li će ciklon probiti ili ostati anticiklon. Ako probije, padavina će biti više, dok u slučaju anticiklona biće ih manje, ali temperature će i dalje biti niže nego prošle godine“, naglašava Valjarević.

Meteorolog Ivan Ristić za Informer je dodao da će velika promena vremena stići u trećoj dekadi oktobra, kada nas očekuje drastično zahlađenje.

„Početak prave jeseni i pad temperature očekuje se oko 24. oktobra. Tada nas ponovo očekuju oblaci, kiša. A na planinama prvi sneg. Maksimalne dnevne temperature spustiće se između 10 i 15 stepeni. Dok će jutarnje biti između 5 i 10 stepeni. Ukoliko zahlađenje bude jače, moguće su i prve mrazeve u nižim predelima i gradovima“, objašnjava Ristić.

Prema njegovim rečima, građani bi trebalo da se pripreme za niže temperature i moguće snežne padavine koje će uslediti već krajem oktobra i početkom novembra, čime će zima 2025/26 biti jedna od hladnijih u poslednjih pet godina.

Zajecaronline/Alo//I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!