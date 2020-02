Smena na čelu JKP „Timok – održavanje“

Istovremeno, gradski većnici su za novog vršioca dužnoti direktora ovog javnog preduzeća predložili Ljubišu Trifunovića iz Bora, diplomiranog inženjera metalurgije.

Predviđeno je da Trifunović pomenutu funkciju obavlja godinu dana, a konačnu reč o ovoj odluci daće odbornici na narednom skupštinskom zasedanju.

Biografija

Ljubiša Trifunović je rođen 5. maja 1970. godine u Boru. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Boru 1999. godine. Prvi put je zasnovao radni odnos 1. februara 1999. godine u pivnici u Vršcu, u kojoj je radio do decembra 1999. godine. U JP “ŠRIF“ ‘u Boru, radio je do 1. septembra 2002. godine. Od 1. septembra 2002. godine do 01. aprila 2003. godine radio je u beogradskom dnevnom listu “Glas javnosti“, posle čega je zasnovao radni odnos u kompaniji “Novosti“ AD Beograd u kojoj je još uvek radno angažovan.