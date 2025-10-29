Slovačka ograničava… brzinu hodanja pešaka?!

Slovački parlament usvojio je amandman na zakon o saobraćaju kojim se od 1. januara 2026. godine uvodi ograničenje brzine od šest kilometara na sat za pešake, bicikliste, skejtere i vozače trotineta na trotoarima u urbanim sredinama.

“Glavni cilj je povećanje bezbednosti s obzirom na sve veći broj incidenata sa trotinetima”, rekao je Ljubomir Važni iz stranke Smer, koja je deo vladajuće koalicije slovačkoj premijera Roberta Fica, prenosi danas briselski Politiko.

Kako ističe portal, nejasno je kako će policija sprovesti zakon i meriti brzinu pešaka, s obzirom na to da prosečna brzina hodanja iznosi između četiri i pet kilometara na čas.

Slovačka ograničava brzinu hodanja pešaka?!

Čak je i slovačko Ministarstvo unutrašnjih poslova izrazilo sumnju u opravdanost mere, ističući da bi “bilo logičnije zabraniti električne trotinete na trotoarima nego uvesti opšte ograničenje brzine”.

Opozicija je oštro kritikovala ovu odluku.

Martin Pekar iz stranke Progresivna Slovačka rekao je da se time ne rešava stvarni problem – bezbednost pešaka u saobraćaju.

“Ako želimo manje sudara, potrebne su nam bezbednije biciklističke staze, a ne apsurdna ograničenja koja je fizički nemoguće pratiti”, rekao je Pekar, dodajući da biciklista “pri brzini od šest kilometara na čas jedva da može da održi ravnotežu”.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!