SLOMLJEN KRAN U STUDIJU! Polufinale PZE 2026 u haosu, nastupi odloženi pred stručnim žirijem, fanovi u šoku

Pred prvo polufinale PZE 2026 došlo je do incidenta. Kako je jedan od takmičara naveo, u studiju je pao kran.

Na društvenim mrežama osvanula je prepiska učesnika Eogora s fanovima, u kojoj navodi da je u studiju slomljen kran, što će značajno odložiti planirane nastupe.

– Ljudi, jeste li čuli šta se desilo? Ne mogu da pratim čet sad, pa ne znam da l’ znate, al’ nastao je veliki tehnički problem. Slomljen je kran, čeka se nov, sve se pomera za 3 sata. Umesto u 15h za žiri nastupamo u 18h i onda odmah za lajv – naveo je on, jedan od takmičara u prvoj polufinalnoj večeri, u prepiski na društvenoj mreži X.

Informacija je nezvanično potvrđena za domaće medije.

Zajecaronline / N.Š.

