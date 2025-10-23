SLEDE KAZNE! Inspekcija otkrila više desetina slučajeva spaljivanja strnjike

Poljoprivredni inspektori koji od 21. oktobra sprovode kontrolu spaljivanja organskih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu utvrdili spaljivanje ili opožarene površine na oko 70 lokacija u 12 jedinica lokalne samouprave, odnosno ukupno 19 katastarskih opština, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Pored terenskog rada, kako se navodi u saopštenju, inspektori prikupljaju prostorne i svojinske podatake o spaljenim i opožarenim parcelama i njihovim vlasnicima, odnosno korisnicima.

SLEDE KAZNE!

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić podsetio je da je spaljivanje strnjike strogo zabranjeno i da taj postupak nanosi ogromnu štetu poljoprivrednom zemljištu, biljnom i životinjskom svetu, kao i zdravlju ljudi.

“Ponovo apelujem na poljoprivrednike da ne pribegavaju praksi spaljivanja žetvenih ostataka. To nije način da se zemlja ‘očisti’, već da se uništi. Ministarstvo će preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti, uključujući i inicijative za stavljanje u pasivan status gazdinstava koja se ogluše o zakon”, poručio je Glamočić.

Poljoprivredna inspekcija nastavlja kontrolu. Prema Zakonu o zaštiti od požara, za spaljivanje strnjike propisane su novčane kazne za fizička i pravna lica, dok se na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i podzakonskih akata, poljoprivredna gazdinstva mogu staviti u pasivan status, čime gube pravo na subvencije.

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve građane da sve slučajeve spaljivanja organskih ostataka prijave najbližoj vatrogasnoj jedinici ili poljoprivrednoj inspekciji kako bi se brzo reagovalo i sprečile veće posledice po životnu sredinu.

Ministarstvo još jednom naglašava da će sve spaljene parcele biti evidentirane, a protiv odgovornih lica pokrenuti prekršajni postupci.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

