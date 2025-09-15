SKRIVENI POTROŠAČ DONOSI VISOKE TROŠKOVE

Mnogi ljudi ne znaju da jedna česta navika ili uređaj može drastično povećati račun za struju. Iako deluje bezazleno, posledice se osećaju svakog meseca. Srećom, postoji jednostavno rešenje koje vam može uštedeti stotine evra godišnje.

Uobičajena greška koja povećava troškove

Mnogi ostavljaju uređaje uključene u “standby” režimu – televizore, računare, kuhinjske aparate ili punjače. Iako ne rade aktivno, ovi uređaji i dalje troše energiju. Mali, skoro neprimetan potrošač u domu može povećati račun čak i do 15–20 odsto mesečno.

Kako prepoznati problem

Pratite račune i obratite pažnju na mesečne skokove. Uređaji koji ostaju stalno uključeni, lampice koje svetle, punjači priključeni bez potrebe – sve to sabira se i pravi “tajni” račun za struju. Jednostavna promena navike može odmah smanjiti potrošnju.

Brza rešenja koja štede novac

Isključite uređaje iz struje kada ih ne koristite.

– Kupite multi-utičnice sa prekidačem – jednom komandom isključite više uređaja.

– Koristite energetski efikasne sijalice i aparate.

– Redovno proveravajte staru tehniku – stari uređaji troše više struje.

– Budite svesni potrošnje – svaki kilovat se računa.

Mali, svakodnevni koraci mogu dovesti do značajnih ušteda, piše Kamatica.

Planiranje, praćenje i jednostavne promene u navikama mogu vam doneti stotine evra uštede godišnje. Ušteda energije nije samo finansijska – doprinosi i očuvanju prirodnih resursa i životne sredine.

Zajecaronline/Bizportal/Kamatica/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!