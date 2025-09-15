SKRIVENI POTROŠAČ DONOSI VISOKE TROŠKOVE
Uobičajena greška koja povećava troškove
Mnogi ostavljaju uređaje uključene u “standby” režimu – televizore, računare, kuhinjske aparate ili punjače. Iako ne rade aktivno, ovi uređaji i dalje troše energiju. Mali, skoro neprimetan potrošač u domu može povećati račun čak i do 15–20 odsto mesečno.
Kako prepoznati problem
Pratite račune i obratite pažnju na mesečne skokove. Uređaji koji ostaju stalno uključeni, lampice koje svetle, punjači priključeni bez potrebe – sve to sabira se i pravi “tajni” račun za struju. Jednostavna promena navike može odmah smanjiti potrošnju.
Brza rešenja koja štede novac
Isključite uređaje iz struje kada ih ne koristite.
– Kupite multi-utičnice sa prekidačem – jednom komandom isključite više uređaja.
– Koristite energetski efikasne sijalice i aparate.
– Redovno proveravajte staru tehniku – stari uređaji troše više struje.
– Budite svesni potrošnje – svaki kilovat se računa.
Mali, svakodnevni koraci mogu dovesti do značajnih ušteda, piše Kamatica.
Planiranje, praćenje i jednostavne promene u navikama mogu vam doneti stotine evra uštede godišnje. Ušteda energije nije samo finansijska – doprinosi i očuvanju prirodnih resursa i životne sredine.
Zajecaronline/Bizportal/Kamatica/N.B
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar