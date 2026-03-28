Sivi oblaci nad Zaječarom – hladno vreme uz kišu i 6°C

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, dok se lokalno očekuju i obilnije padavine i to posebno u delovima zapadne, centralne i istočne Srbije, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju, a tepperature će se kretati u rasponu od tri do 11 stepeni.

U Zaječaru danas kišovito. Očekuje se umerena promena temperature, sa maksimalnom temperaturom od ledenih 6°C i minimalnom od zimskih 3°C.

RHMZ izdao je upozorenje za područje Srbije na obilne padavine danas i u nedelju, navodeći da se očekuje oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Lokalno se očekuje veća količina padavina i to posebno na području zapadne, centralne i istočne Srbije, gde može pasti novih 50 mm za narednih 36 sati, a u planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije novih 15 cm vlažnog snega.

Slabljenje intenziteta padavina očekuje se sutra u drugom delu dana.

Zajecaronline/tanjug/aladin.info

