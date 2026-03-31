SITKOM KOJI ĆE NASMEJATI REGION! “BOS ILI HADŽIJA” STIŽE NA MALE EKRANE! Spremite se za smeh do suza, jer ovo je realnost Balkana!

SITKOM KOJI ĆE NASMEJATI REGION! “BOS ILI HADŽIJA” STIŽE NA MALE EKRANE!

Nova serija Hype produkcije „Bos ili Hadžija“ donosi pravo osveženje na Hype televiziju, a premijerno emitovanje zakazano je za 6. april 2026. godine u 18 časova.

U centru priče su Faketa i Murga, dvojica prijatelja koji dele isti prostor, ali ne i pogled na život. Dok jedan ide kroz život opušteno, gotovo “bosanski”, drugi je uporan, sistematičan i “hadžijski” disciplinovan. Upravo iz tog sudara karaktera rađa se niz komičnih, ali i životno bliskih situacija koje će publika lako prepoznati.

Kroz svakodnevne teme, od računa za struju, preko komšijskih trzavica, do ljubavnih neuspeha…Ovaj sitkom donosi ogledalo balkanske realnosti, začinjeno dozom ironije, apsurda i topline. Ono što seriju izdvaja jeste autentičan humor koji ne beži od stvarnosti, već je pretvara u smeh.

Tokom tri sezone, publika će pratiti kako se odnos Fakete i Murge razvija i opstaje uprkos razlikama, dok njihovo prijateljstvo postaje čvrsta konstanta u svetu punom promena.

“Bos ili Hadžija” pokazuje da su male životne brige često najveći izvor smeha i da je za preživljavanje svakodnevice ponekad potrebno malo ludosti i malo upornosti.

Autorska ekipa i glumačka postava:

Direktor serije: Sulejman Haljevac

Režija: Hari Šečić

Scenario: Hari Šečić, Dženan Medanović

Producent: TS MEDIA, Hype production i Saša Mirković

Izvrsni producent: Aleksej Mirković

Muzika: Ashar Kurtović

Pesmu peva: Mladen Vojičić Tifa

Direktor fotografije: Faris Avdić

Uloge tumače: Rijad Gvozde, Saša Krmpotić, Amar Čustović, Emina Muftić, Mirvad Kurić, Sulejman Haljevac, Saša Oručević, Izudin Bajrović, Nermin Omić i Lana Stanišić.

Očekuje nas serija koja će, uz mnogo smeha, podsetiti na ono najvažnije! Ovo je sarajevska priča o studentima koji su želeli da se ostvare i izbore. Nije bilo lako, ali na kraju dana uvek pobedi topla ljubav sarajevska. Imaćemo priliku da vidimo na Hype televiziji konstantnu borbu balkanca u velikom gradu.

