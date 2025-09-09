„SIGURAN SAM DA ĆETE NAPRAVITI DOBRU SERIJU“ Saša Mirković na Rabu sa ekipom serije „Leto bez mrlje“!

Saša Mirković na Rabu

Čelnik Hype produkcije, Saša Mirković, opisao je kako teče snimanje nove serije „Leto bez mrlje“, o kojoj je ponosno pričao.

Serija se snima na hrvatskom ostrvu Rab, gde postoji i jedan improvizovani kafić za ovu priliku.

U razgovoru sa svojim saradnikom i dugogodišnjim prijateljem, Goranom Markovićem, Mirković se dotakao dve ekipe na setu – zagrebačke i beogradske.

„Ljudi, srećan vam rad. Evo ovako, želim vam svima i nadam se da ćete da napravite dobru seriju, siguran sam u to, u stvari. Eto, cela ekipa je tu, Krešo je tu, tako da svi su tu na broju…“, rekao je Saša.

„Evo ovde snimajuće tehnike, sve je tu na trgu kao što vidite. Znači sve je spremno i sve fercera. Trg na Rabu je malo zauzet sa naše strane, ali ćemo sigurno napraviti jednu dobru seriju. U kojoj će ljudi uživati, gledaoci dok je gledaju. Šta da vam kažem, budite strpljivi“, opisao je Mirković.

On je ovom prilikom bio u društvu Makedonca koji je majstor za roštilj. Simpatični majstor Žika, koji je iz Đevđelije, takođe je završio na Tiktoku.

„Odakle si, Žile?“, upitao ga je Saša.

„Iz Đevđelije“, odgovorio je Žika i rekao da se super oseća.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs V.M.

