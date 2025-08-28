Savršeno za gulaš i paprikaš: Dodajte ovu namirnicu na kraju da meso ne bude žilavo

Ako hoćeš da meso posle dinstanja bude mekano i sočno, ključ je u strpljenju i pravilnoj pripremi.

Dinstanje znači da se meso prvo kratko proprži da dobije boju, a zatim polako krčka u sopstvenom soku uz malo vode ili bujona. Za razliku od kuvanja, ovde se ne koristi puno tečnosti, pa meso ostaje punog ukusa i dobije se fini saft.

Da bi rezultat bio savršen: ugreje se ulje ili mast, meso se seče na jednake komade i proprži sa svih strana, doda se crni luk, pa malo tople vode ili bujona. Zatim se sve poklopi i kuva na laganoj vatri dok meso potpuno ne omekša. Povrće se dodaje tek pred kraj jer se brže skuva.

Ovaj način obrade mesa garantuje da neće ostati žilavo – i najtvrđi komadi postaju mekani i puni ukusa, idealni za jela poput gulaša, paprikaša ili sarme.

Zajecaronline/Najzena/N.B.

