SAVRŠEN PUNJENI PATLIDŽAN

24.08.2025.
Potrebno je:

  • 2 veća patlidžana
  • 400 g šampinjona
  • glavica crnog luka
  • 16 čeri paradajza
  • peršun
  • so
  • biber
  • začinska paprika

Priprema:

Patlidžane operite i prepolovite. Napravite zareze na beloj površini svake polovine, posolite i ostavite da kratko odstoje. Potom ih ocedite i izdubite do kore. Sitno iseckajte luk, pa ga propržite na vrelom ulju. Zatim dodajte meso od patlidžana, posolite, pobiberite i nastavite s dinstanjem. Ubacite iseckane pečurke i peršun, pa još malo prodinstajte. Umešajte i kašičicu začinske paprike, pa skinite s vatre kad pečurke omekšaju, te smesom napunite kore patlidžana. Po vrhu rasporedite po četiri čeri paradajza i stavite u podmazanu vatrostalnu činiju. Pecite u rerni na 180 stepeni oko pola sata. Služite dok je toplo uz prilog po želji.

