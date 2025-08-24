SAVRŠEN PUNJENI PATLIDŽAN
Potrebno je:
- 2 veća patlidžana
- 400 g šampinjona
- glavica crnog luka
- 16 čeri paradajza
- peršun
- so
- biber
- začinska paprika
Priprema:
Patlidžane operite i prepolovite. Napravite zareze na beloj površini svake polovine, posolite i ostavite da kratko odstoje. Potom ih ocedite i izdubite do kore. Sitno iseckajte luk, pa ga propržite na vrelom ulju. Zatim dodajte meso od patlidžana, posolite, pobiberite i nastavite s dinstanjem. Ubacite iseckane pečurke i peršun, pa još malo prodinstajte. Umešajte i kašičicu začinske paprike, pa skinite s vatre kad pečurke omekšaju, te smesom napunite kore patlidžana. Po vrhu rasporedite po četiri čeri paradajza i stavite u podmazanu vatrostalnu činiju. Pecite u rerni na 180 stepeni oko pola sata. Služite dok je toplo uz prilog po želji.
