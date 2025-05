Saša Mirković razotkrio POLA ESTRADE zbog saradnje sa Popom, evo šta mu je rekla Marina Visković: “On je LUD ČOVEK…”

Saša Mirković razotkrio POLA ESTRADE zbog saradnje sa Popom!

Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype Televizije, Saša Mirković, organizovao je danas konferenciju povodom stravičnih događaja koji su se desili u Zagrebu kada je napadnut od strane Velibora Popovića Popa. Naime, Saša je na konferenciji otkrio kako je podneo krivične prijave protiv Svetlane Cece Ražnatović i Ace Pejovića zbog podstrekivanja. Jer dok ga je Pop podmuklo udarao spomenuo je njihovo ime, pretivši da ne sme više da ih spominje.

Takođe je otkrio da je došao do saznanja kako se kriminalac u bekstvu čuje sa Teom Tairović, Breskvicom i Marinom Visković:

– Ja sam sedeo u automobilu agenta Ivana i video sam da se približavaju Boško Janković i Velibor Popović Pop. A nakon toga mu je pomogao da napusti ovo lice mesta i pobegne, zato sam i protiv Boška podneo. Kao i Svetlane Cece Ražnatović i Ace Pejovića zbog podstrekavanja, jer dok me je šutirao izgovarao je da ne smem da diram Cecu i Pejovića. Neka državni organi reaguju, a Hype će nastaviti da se bavi istraživačkim novinarstvom naše estrade – otkrio je Saša, pa nastavio:

– On je begunac i svi koji ga vide neka jave odmah policiji. Ovo je jedna istina, imamo indicije da se čuje sa Marinom Visković, Teom Tairović, Breskvicom… Policija treba da napravi razgovor sa Cecom i Pejovićem koji ga je neretko posećivao u pritvoru dok je čekao izručenje interpola. Ja ne prihvatam i ne želim da u ovom poslu postoje likovi koji se nazivaju producentima. Koliko je hrabar videlo se kada me je udari sa leđa. To govori o njegovoj hrabrosti jer da je bio hrabar on bi mi udario šamar dok sam bio okrenut prema njemu licem. Ovako to pokazuje njegov kukavičluk, pokvarenost i neljuckost. Jer da budeš takav čovek ti nisi da hodaš među normalnim ljudim. A već za ustanovu zatvorenog tipa – nastavio je Saša, pa otkrio:

– Odgovara meni sinoć Marina Visković, znaš ti koliko je on lud. Za ovo što je on uradio je strogi zatvor bez ikakve mogućnosti za pomilovanje. Ja verujem u organe republike Hrvatske da će ga naći i uhapsiti jer se sam javiti i predati neće. Nadam se i da će Srbija da pokrene neki postupak kako bi zaštitio mene i bilo kog drugog građanina Srbije. Ovaj napad sa leđa niko normalan ne može da podrži – završio je Saša.

