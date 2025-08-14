„VIDIMO SE U RIJECI SA EKIPOM HYPE PRODUKCJE I SA MINEOM“ Saša Mirković potom PREUZEO KORMILO: „Mnogo ste spori“ (Video)

Saša Mirković preuzeo kormilo

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, podelio je novi video putem Tiktoka i otkrio kakva je atmosfera.

Zajedno sa sinom Aleksejem uživa na krstarenju, a rekao je i šta će uraditi kada se iskrcaju.

„Prolazimo Kornate i lako mi je, imam dva kapetana“, rekao je Saša, pa se okrenuo ka njima.

„Momci, jel’ tu sve okej?“, upitao je.

„Sve je okej“, odgovorili su mu.

Saša Mirković preuzeo kormilo

Potom je podsetio sve na važan sastanak sa novom članicom Hype ekipe – Renatom Končič Mineom.

„Dobro. Lepo vreme, nastavljamo dalje. I vidimo se sa ekipom Hype production, i, naravno, sa Mineom, u Rijeci“, naglasio je Mirković.

Potom je rešio da preuzme stvar u svoje ruke.

„Ne možete ti i Marino više da vozite zato što ste mnogo spori“, viknuo je Saša dok je vozio plovilo.

Podsetimo, čelnik Hype imperije ovih dana najavljuje promene u medijskoj kompaniji koja se sve više širi.

„Biće tu još iznenađenja, ali Minea postaje član Hype produkcije tima Hrvatske. Drago nam je što nas pratite, lepo nam je ovde na Jadranu i naravno produžićemo boravak…“, rekao je Mirković.

Hype Zvezde

Nakon uspešnih audicija širom Srbije i regiona, novi muzički šou Hype Zvezde, u produkciji Hype imperije, uskoro će ugledati svetlost dana. Gledaoci će imati priliku da od jeseni uživaju u spektakularnom talent-šou programu koji najavljuje ozbilnu produkciju i značajan nagradni fond.

Poslednja audicija održana je u Beogradu, a tom prilikom se prisutnima obratio vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković.

„50.000 evra je prva nagrada, druga je 30.000, a treća 20.000 evra. Nama kao Hype produkciji je važno da pružimo šansu svim ljudima da se iskažu“, rekao je Mirković.