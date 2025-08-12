A ZA TATU – POSEBAN UPALJAČ! Saša Mirković sa sinom Aleksejem na brodu – ova situacija je mnoge nasmejala! (VIDEO)

Saša Mirković sa sinom Aleksejem na brodu

Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković uživa trenutno na Jadranskom moru, gde mu se pridružio i sin Aleksej.

Simpatičnim videom Mirković senior je istakao kako je sin pažljiv prema njemu, a jedan detalj posebno je zapao za oči.

Naime, on je ocu doneo i upaljač – sa njegovim likom.

„Sad si došao na brod i šta si mi doneo?“, upitao je Saša sina.

„Doneo sam ti pečenje, burek i poseban upaljač“, odgovorio je Aleksej.

„Znači brener da što više pušim. Strašno, sinko“, iskritikovan je Aleksej, koji se ipak snašao u ovoj situaciji.

„Ne, ne, doneo sam ti da se najedeš“, rekao je Mirković junior.

Pogledajte video putem Tiktoka na kojem se vidi i da Saša i Aleksej mnogo liče.

Da podsetimo, Mirković je donedavno bio u Grčkoj, gde je otkrio da se Hype imperija širi i na ovu zemlju.

„Završili smo posao u Grčkoj. Za nekoliko dana Hype će moći da gledaju i svi ljudi u Makedoniji, kao i u Sloveniji. U Bosni i Hercegovini, a trudićemo se da proširimo naše kapacitete i na Tursku. Grčka takođe uskoro stiže!“, takođe je rekao Mirković.

Zajecaronline.com V.M.

Hype Zvezde

Nakon uspešnih audicija širom Srbije i regiona, novi muzički šou Hype Zvezde, u produkciji Hype imperije, uskoro će ugledati svetlost dana. Gledaoci će imati priliku da od jeseni uživaju u spektakularnom talent-šou programu koji najavljuje ozbilnu produkciju i značajan nagradni fond.

Poslednja audicija održana je u Beogradu, a tom prilikom se prisutnima obratio vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković.

„50.000 evra je prva nagrada, druga je 30.000, a treća 20.000 evra. Nama kao Hype produkciji je važno da pružimo šansu svim ljudima da se iskažu“, rekao je Mirković.