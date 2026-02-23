SAŠA MIRKOVIĆ POSTROJIO ŽIRI „HYPE ZVEZDA“ Saznajte sve detalje sa snimanja (VIDEO)

Izdvajamo Vesti Zabava

23.02.2026.
Foto: Hypetv

SAŠA MIRKOVIĆ POSTROJIO ŽIRI „HYPE ZVEZDA“

Prošle sedmice zvanično je počelo spektakularno snimanje največeć muzičkog takmičenja na ovim prostorima „Hype zvezda„, a Saša Mirković, vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije, je već odbrusio žiriju da su previše blagi prema takmičarima.

Naime, podsetimo u žiriju se nalaze Aca Lukas, Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Boki 13, kao i Mira Škorić, dok Saša Mirković sve pomno nadgleda i kao najveći muzički stručnjak, sluša!

Ja salušam sad ove iz žirija što pričaju, kakve bre „Hype zvezde“, samo devojka otpevala prosečno. Od kada je ovo, Miro, dobro pevanje? Boki, što ćutiš bre? – rekao je Saša Mirković, na šta je Boki 13 odgovorio:

Ne, ja samo slušam, sad ću da kažem – odgovorio je Boki 13, a Saša Mirković je nastavio:

Miroslave, od kada je ovo dobro pevanje? Ti reče lepo peva. Ja save vreme pratim namerno ovo – bio je jasan Saša Mirković!

VELIKA PREMIJERA emitovanja „Hype zvezda“ zakazana je za ponedeljak, 02. marta, od 20 časova samo na Hype Televiziji!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

foto: Promo

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. Legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Dođite da zajedno zapevamo najveće hitove Vesne Zmijanac, pevačice koja punih 50 godina publici pruža dobru pesmu i velike hitove poput: “Jorgovani”, “Svatovi”, “Kunem ti se životom”, “Nevera moja”, “Sto života”, “Ovo u grudima” …. Ne propustite koncert koji već obećava da će biti  nešto posebno!

Datum:  14. maj 2026.

Mesto održavanja: Beogradska Arena

Organizator: Hype Entertainment

Prodaja ulaznica: Tickets.rs

KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

