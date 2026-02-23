SAŠA MIRKOVIĆ POSTROJIO ŽIRI „HYPE ZVEZDA“ Saznajte sve detalje sa snimanja (VIDEO)

SAŠA MIRKOVIĆ POSTROJIO ŽIRI „HYPE ZVEZDA“

Prošle sedmice zvanično je počelo spektakularno snimanje največeć muzičkog takmičenja na ovim prostorima „Hype zvezda„, a Saša Mirković, vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije, je već odbrusio žiriju da su previše blagi prema takmičarima.

Naime, podsetimo u žiriju se nalaze Aca Lukas, Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Boki 13, kao i Mira Škorić, dok Saša Mirković sve pomno nadgleda i kao najveći muzički stručnjak, sluša!

– Ja salušam sad ove iz žirija što pričaju, kakve bre „Hype zvezde“, samo devojka otpevala prosečno. Od kada je ovo, Miro, dobro pevanje? Boki, što ćutiš bre? – rekao je Saša Mirković, na šta je Boki 13 odgovorio:

– Ne, ja samo slušam, sad ću da kažem – odgovorio je Boki 13, a Saša Mirković je nastavio:

– Miroslave, od kada je ovo dobro pevanje? Ti reče lepo peva. Ja save vreme pratim namerno ovo – bio je jasan Saša Mirković!

VELIKA PREMIJERA emitovanja „Hype zvezda“ zakazana je za ponedeljak, 02. marta, od 20 časova samo na Hype Televiziji!

