SAŠA MIRKOVIĆ OTKRIO KADA POČINJE RIJALITI “IMANJE”! Ove odgovore su svi ČEKALI, evo po čemu će se ovaj projekat razlikovati od KONKURENTSKIH! (VIDEO)

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, objavio je na svom novom tiktok nalogu video u kome je odgovorio na najpostavljenija pitanja koja mu ljudi šalju.

On je otkrio kada će početi dugoočekivani rijaliti format “Imanje“, kao i kako će izgledati ceo format. Zatim se dotakao “Hype Zvezda“, te otkrio da će oba projekta biti potpuno drugačija od onih konkurentskih:

– Mnogi me pitaju kada će biti Imanje. Imanje će biti , započeli smo da gradimo još neke objekte na imanju. I pustili smo konkurenciju da pokaže ono sve što su pokazali a to je opet sve ono što smo gledali i u prethodnim godinama. Znači gledali smo bukvalno nasilje i sve ono što nije normalno. Sad kada pogledam unazad uopšte nisam pogrešio što sam doneo odluku da odložimo imanje za sledeću televizijsku sezonu i budite sigurni da će to biti drugačije – otkrio je Saša, pa dodao:

SAŠA MIRKOVIĆ OTKRIO KADA POČINJE RIJALITI “IMANJE”!

– Kao što će i Hype Zvezde biti drugačije od nekih drugih. Ono igranje sa živcima, dalje ide i sve to psihičko maltretiranje kod nas neće moći da bude. I mi ćemo totalno drugačije raditi program. Jer na kraju krajeva totalno drugačije posmatramo život. Toliko o tom pitanju jer vidim da me svi pitate za Imanje, pa eto odgovora.

– Nigde ne žurimo, Imanje u Lisovićima je naše vlasništvo, nismo mi krivi što se nisu setili da ga kupe. Ono je potpuno preuređeno, još neke stvari dorađujemo, uporno i čekamo narednih dana. Stavili smo dodatno obezbeđenje jer čekamo da vidimo šta će se desiti sa ovim što je zapalio automobil i kad će pronaći i da li će pronaći počinioca. A za to vreme vi naravno uživajte u programu Hype Televizije – rekao je Saša u svom Tiktok videu.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.