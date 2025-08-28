“TO JE NENORMALNO I NEMORALNO!” Saša Mirković ŠOKIRAN pojavljivanjem gradonačelnika Leskovca u društvu PEVAČICA koje sarađuju sa kriminalcima pod POTERNICAMA

Saša Mirković o gradonačelniku Leskovca

Direktor i vlasnik Hype produkcije Saša Mirković poznat je kao neko ko govori istinu, a u novom obraćanju, javnost je alarmirao zbog jedne jako važne stavke.

Pevačica Tea Tairović održala je koncert u Leskovcu, a ovo je “pomilovao” Goran Cvetanović, gradonačelnik te opštine. To ne bi bilo čudno da ova pevačica nije bliska sa mafijom, što je Mirković i objasnio.

Saša Mirković o gradonačelniku Leskovca

“Taman kad pomislim da je borba protiv organizovanog kriminala i narko-dilera se zahuktala, odjedanput me neko iznenadi. Ovoga puta sam se iznenadio tako što sam video gradonačelnika Leskovca, Gorana Cvetanovića u prisustvu pevačice Tee Tairović i Breskvice, čini mi se, sinoć i preksinoć na roštiljijadi u Leskovcu”, započeo je Mirković obraćanje putem Tiktoka.



Potom se dotakao ozloglašenog kriminalca Velibora Popovića Popa.

“Živo me zanima ko bira takve pevačice, koje redovno rade za kriminalne krugove i narkodilere. Kao što je, recimo, Velibor Popović Pop, koji je sasvim slučajno u Zagrebu probao mene da ubije. I zanima ne na koji način se sve to isplaćuje i kako to gradonačelnici opština ili već gradske institucije dogovaraju to sa ljudima koji se nalaze na poternicama država ili na Interpolovim poternicama. Nikad mi neće biti jasno i neću sigurno da podržim ovakve stvari. Borimo se oštro protiv toga da na bilo koji način u bilo kojoj državi na Balkanu dobijaju prostor. Kamoli od skupština gradova ili opština ili institucija bilo kojih, pa i republičkih”, istakao je čelnik Hype imperije, koje se i dotakao u nastavku obraćanja.

Saša Mirković o gradonačelniku Banjaluke

Mirković je, takođe, pohvalio gradonačelnika Banjaluke.

“To je prvo nenormalno, s druge strane nemoralno. Nije sve u tome da izađu na trg ljudi da se zabave. Niti da te zvezde, pod znacima navoda naravno, zvezde se prave i podržavaju. A znamo da se finansiraju novcem iz narko-trafikantskih poslova. I mi ćemo oštro, Hype će oštro voditi kampanju protiv takvih stvari. Jer to su anomalije u društvu koje treba odstraniti. Do tad ostavljam mogućnost da još neki gradonačelnik ili predsednik opštine uzme predmetne pevačice. A svaka čast gradonačelniku Banjaluke koji je zabranio nastup takvih pevačica u Banjaluci. Odnosno da ih plaća grad za ono što rade. Jer zna čovek o čemu se radi”, govori Mirković i zaključuje:

“Tako da i gradonačelniče Leskovca, a i svi ostali koji ste odabrali ovakve pevačice, treba da vas bude sramota, pre svega zbog ljudi kojima to plasirate. Jer plasirate, faktički, drogu na sto, ili njih poslužujete drogom umesto pljeskavicama. Znači, figurativno rečeno, treba da vas bude stid. Da se sramite zato što se to najviše deci gura!”

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

Čitajte nas!