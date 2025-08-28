PRODAJA NARKOTIKA DECI NA NASTUPIMA, KRIMINAL, POKUŠAJI UBISTVA I ZATAŠKAVANJA – ZAŠTO DRŽAVA I INSTITUCIJE NE REAGUJU, A MEDIJI ĆUTE? Ko su Velibor Popović Pop i Nikola Bridžis i ko sarađuje sa ovim licima?

PRODAJA NARKOTIKA DECI NA NASTUPIMA…

U javnosti se već godinama provlače priče o povezanosti samoproklamovanih estradnih menadžera i organizovanog kriminala. Takozvani menadžeri koji stoje iza mnogih muzičkih zvezda neretko se u kuloarima pominju i u kontekstu sumnjivih poslova. Kako je tih priča sve više, postavlja se pitanje: zašto država i institucije ne reaguju? Kao i zbog čega mediji ne izveštavaju tačno o ovakvim pojavama?

Kako bismo bliže objasnili ovaj pojam, pomenućemo neka imena, koji žele da potpuno osvoje scenu i šoubiznis i za to koriste njihove pevače i pevačice, ali, kako je sve izvesnije, ovde nisu legalna posla.

Velibor Popović Pop poznato je ime u estradnom svetu, a sve je izvesnije da mu je estrada paravan za njegove nelegalne akcije. Postoje i dokazi da se on bavio kriminalnim poslovima, s obzirom na to da je hapšen nekoliko puta. Međutim, izmakao je pravdi kada je sramno i kukavički napao čelnika Hype produkcije, Sašu Mirkovića, i naneo mu ozbiljne povrede u maju 2025. godine.

Popović je zadužen za pevačice poput Cece Ražnatović, Anđele Ignjatović Breskvice, Olje Bajrami i Tee Tairović, koja je juče nastupila na trgu u Leskovcu. Još jedno pitanje koje navire je zbog čega je gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović, ovo dozvolio. I, kako saznajemo, zbog čega se fotografisao sa pevačicama, koje su deo kriminalne grupe za prodaju narkotika omladini.

Ekipa Hype televizije pokušava da stupi u kontakt sa Cvetanovićem.

Kada je reč o samoprozvanim menadžerima, tu je i Nikola Bojić, zvani Bridžis. Iza imena poput MC Stojana, Slobe Vasić, Stojanke Novaković Stoje stoji upravo Bridžis. Suvišno je i reći da se po estradnim kulorarima spominju i njegove kriminalne radnje. Podsetimo, gorepomenuti Saša Mirković je i ovo ime spomenuo pre nekoliko meseci, pa je dodao da je Bridžis u dosluhu sa Popovićem.

„Bridžis je leva ruka i lažni menadžer koji sve radi u Popovićevo ime, koji podmićuje novinare po svim redakcijama. Bridžis je zvao da protura informaciju o remećenju reda i mira…”, rekao je Mirković.

