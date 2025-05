SAŠA MIRKOVIĆ IZAŠAO IZ BOLNICE: “Ubica! Kukavica! Beži od policije, kao što sam i rekao!” Obraćanje vlasnika Hype imperije nakon pokušaja LIKVIDACIJE

Direktor i vlasnik Hype produkcije Saša Mirković pušten je iz bolnice u kojoj je proveo nekoliko dana zbog toga što je Velibor Popović Pop pokušao da ga ubije.

Opisavši svoje trenutno stanje, Mirković je putem Tiktoka istakao zahvalnost policiji Hrvatske i bolničkom osoblju iz KBC “Rebro” iz Zagreba, na profesionalnom i ljudskom odnosu.

“Da vam kažem da sam izašao iz bolnice ‘Rebro’. Hvala svim ljudima iz te klinike. Od doktora koji su me operisali preko četiri sata da bi mi spasili ruku. Zahvalan sam svom ostalom osoblju koje je bilo vrlo ljubazno. Želim svima mirnih dana i dobrog zdravlja. Da ljudi što manje potražuju kod njih pomoć. Jer sve stvari treba mirnim putem da se rešavaju”, započeo je Saša.

Potom je javnost podsetio na gnusno nedelo koje je počinjeno u subotu, 10. maja 2025. godine.

“Naime, čak i u saobraćaju ljudi moraju da paze kako voze zato što nečiji život može da se ugasi. Malo teže pričam zbog narkoze koja je bila jer je operacija bila veoma zahtevna i trajala je četiri sata. Kao što znate, desilo se sve bukvalno ispred Šeratona na pola metra od glavnog ulaza u taj hotel. Što je neverovatno, pre svega, da obezbeđenje hotela nije reagovalo. I odvojilo čoveka koji je nada mnom vršio atentat.

Slobodno mogu da kažem jer me je udario s leđa. Znači kad sam ja izašao iz automobila kojim sam došao sa jednim agentom za nekretnine. Ja sam stao ispred hotela, video sam da on stoji ispred hotela. I ako se ga nikad lično nisam upoznao, znao sam ko je. Kao i Boško Janković koji je prolazio sa njim zajedno. Ovaj je stao pored auta, ja nisam rekao da se vozi. Da se nastavi vožnja jer je moj automobil bio tu parkiran. Razmišljam o tome da se nalazimo u centru Zagreba i da je prosto nenormalno da neko u to vreme proba da uradi tako nešto“, izjavio je Mirković i nastavio:

“Izašao sam iz automobila, otvorio zadnja vrata od vozila, uzeo svoj ranac. Taj isti agent me pitao za flašu šampanjca da ponesem. Ja sam rekao – ne. To kad budemo završili posao. Krećem prema ulazu koji se nalazi na dva metra od vozila. Ovaj atentator ili ubica Velibor Popović Pop me pita možemo li da razgovaramo. Ja mu odgovaram da možemo i pružam još jedan korak ka hotelu. U tom trenutku stiže mi udarac u potiljak. I ja se bukvalno zakucavam u vrata od hotela ili staklo od hotela“, opisao je Saša ovu situaciju i zaključio:

“Dalje nastaje šutiranje po glavi i po telu. Ali je najviše gađao glavu, udarao šakama, kako god je stigao.”

