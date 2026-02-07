SAD I ZAUVEK! Ovo je noć koja će biti zapisana u istoriji! DRAGANA MIRKOVIĆ I ACA LUKAS PRIREDILI ATMOSFERU ZA PAMĆENJE, O OVOJ NOĆI ĆE SE DUGO PRIČATI!

Spektakularno veče u Frankfurtu još jednom je potvrdilo koliko je regionalna muzička scena snažna i koliko emocije ne poznaju granice.

Dvorana ispunjena do poslednjeg mesta, publika koja je pristigla iz svih krajeva Nemačke i regiona, energija koja se osećala u vazduhu i atmosfera koja je od prvog trenutka nagoveštavala noć za pamćenje sve je bilo spremno za istinski muzički spektakl.

Veče je spektakularno otvorila Dragana Mirković, koja je već prvim izlaskom na scenu izazvala oduševljenje. Publika je pevala uglas, telefoni su bili podignuti, a sala je blistala pod svetlima bliceva. Od prvog tona bilo je jasno da je Frankfurt željan ovakvih koncerata i da emocija neće nedostajati.

Vrhunac večeri nastupio je u trenutku kada je na binu izašao Aca Lukas, najveća balkanska zvezda.

Njegov izlazak izazvao je erupciju. Kada su krenuli prvi taktovi hita „Nisam preživeo“, dvoranom je zavladala potpuna euforija. Publika je pevala svaku reč, atmosfera je dostigla maksimum, a energija između izvođača i publike bila je snažna i iskrena.

Aca Lukas je pokazao zašto godinama drži vrh regionalne scene. Njegova harizma, sigurnost na sceni i prepoznatljiv glas podigli su koncert na viši nivo. Svaka pesma bila je ispraćena gromoglasnim aplauzom, a emocija koju prenosi kroz muziku još jednom je potvrdila njegov status zvezde koja puni najveće dvorane širom Evrope.

Frankfurt je ove večeri dobio pravi muzički spektakl veče ispunjeno pesmom, emocijom i energijom koja će se još dugo prepričavati.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. Legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere.

Dođite da zajedno zapevamo najveće hitove Vesne Zmijanac, pevačice koja punih 50 godina publici pruža dobru pesmu i velike hitove poput: “Jorgovani”, “Svatovi”, “Kunem ti se životom”, “Nevera moja”, “Sto života”, “Ovo u grudima” …. Ne propustite koncert koji već obećava da će biti nešto posebno!

Datum: 14. maj 2026.

Mesto održavanja: Beogradska Arena

Organizator: Hype Entertainment

Prodaja ulaznica: Tickets.rs

